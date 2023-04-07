«Лада Калина» выгорела дотла на Поволжском шоссе в Тольятти 6 апреля 2023 года

Пожарным не удалось спасти отечественную легковушку Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в четверг, 6 апреля 2023 года, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар. На Поволжском шоссе в движении загорелся автомобиль «Лада Калина». Пламя охватило легковушку в считанные мгновения.

- Вызов поступил на пульт дежурного в 20:14. Пожарные приехали на место через две минуты. К сожалению, спасти автомобиль не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, в момент происшествия в машине находились два человека: мужчина и женщина. Они успели покинуть авто и не пострадали. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Возможно, неисправность электропроводки. Сотрудники МЧС призывают автомобилистов следить за состоянием своего «железного коня» и вовремя его ремонтировать.

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