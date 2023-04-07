В Самаре стартовала подготовка к строительству детской поликлиники на ул. Николая Панова

Новое учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре началась подготовка к строительству новой детской поликлиники. Учреждение появится в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского. Сейчас строительную площадку собираются подключать к подаче теплоснабжения. Информация сообщается в приказе департаменте ценового и тарифного регулирования.

– Индивидуальный размер платы за подключение объекта к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» составит 2 320, 46 тыс. рублей. Заявитель – ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», – следует из документации.

Напомним, информация о строительстве нового здания поликлиники появилась несколько лет назад. Сообщалось, что учреждение будет относиться к областной детской больнице имени Ивановой. Объект будет рассчитан на 500 посещений в смену.

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