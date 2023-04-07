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НовостиОбщество7 апреля 2023 7:23

Полномасштабные рейды ГИБДД пройдут в Самарской области с 7 по 9 апреля

Особое внимание обратят на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения
Ирина СИНЕГУБОВА
В ходе рейдов задействуют максимальное количество полицейских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе рейдов задействуют максимальное количество полицейских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ближайшие дни, с 7 по 9 апреля, в Самарской области сотрудники ГИБДД выходят на усиленный режим работы, они проведут целенаправленные рейды.

— В ходе рейдов задействуют максимальное количество полицейских, в том числе из руководящего состава, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения. За пьяное вождение полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.

Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание: штраф 200-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет. Госавтоинспекция просит сообщать о случаях пьяного вождения в управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.

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