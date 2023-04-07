Сотрудники Росгвардии задержали беглого преступника в Тольятти

Беглеца заметили в Комсомольском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти росгвардейцы задержали беглого преступника, который уклонялся от отбытия наказания. Информацию сообщили в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

Мужчину заметили около 5 часов вечера на улице Шлюзовой. Он мгновенно привлек внимание оперативников – его внешность подходила под описание из ориентировки, полученной ранее. Тольяттинец был задержан.

– Выяснилось, что 29-летний житель Тольятти действительно объявлен в розыск по инициативе ФСИН – сотрудники правоохранительных органов искали его как осужденного, уклоняющегося от отбытия наказания, – пояснили в УФСВНГ по Самарской области.

В дальнейшем задержанного передали сотрудникам полиции.

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