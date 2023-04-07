Три человека пострадали из-за влетевшего в Hyundai грузовика в Самарской области

Водитель грузовика не выбрал безопасный скоростной режим. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 6 апреля, в 07:10 в Сызранском районе Самарской области 41-летний водитель автомашины «МАЗ 437041-262» врезался в легковушку. Пострадало три человека.

— Мужчина ехал по автодороге М-5 «Урал» в направлении Москвы. ДТП произошло в ходе движения на 880 км трассы, он не выбрал безопасный скоростной режим, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 54-летняя женщина. В аварии пострадали женщина-водитель и два пассажира легковушки.

Всех пострадавших с места происшествия доставили в медицинское учреждение, в том числе 47-летнего мужчину и 17-летнего парня, им назначили амбулаторное лечение.

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