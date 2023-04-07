Проживающей в аварийном бараке семье из Самары отказывались предоставлять новую квартиру

Судебные приставы предупредили ответственных лиц об ответственности. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы помогли семье переехать из барака в благоустроенную квартиру в доме рядом с торговым центром. Их прежнее жилье было признано аварийным и подлежало сносу.

— Сначала самарцы обратились в ответственные инстанции, но восстановить справедливость и добиться выделения нового жилья не получилось. Тогда семья обратилась в суд с жалобой на нарушения их жилищных прав, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал департамент предоставить нуждающейся семье благоустроенное жилье. Судебные приставы предупредили ответственных лиц о возбужденном исполнительном производстве и установили срок для исполнения требований.

Однако должностные лица не исполнили обязательства в срок и продолжали затягивать процесс предоставления квартиры. В результате департамент несколько раз привлекли к административной ответственности. После этого семье предоставили жилье в новом доме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.