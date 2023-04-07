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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:07

Проживающей в аварийном бараке семье из Самары отказывались предоставлять новую квартиру

Департамент продолжал затягивать процесс предоставления жилья
Ирина СИНЕГУБОВА
Судебные приставы предупредили ответственных лиц об ответственности.

Судебные приставы предупредили ответственных лиц об ответственности.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре судебные приставы помогли семье переехать из барака в благоустроенную квартиру в доме рядом с торговым центром. Их прежнее жилье было признано аварийным и подлежало сносу.

— Сначала самарцы обратились в ответственные инстанции, но восстановить справедливость и добиться выделения нового жилья не получилось. Тогда семья обратилась в суд с жалобой на нарушения их жилищных прав, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал департамент предоставить нуждающейся семье благоустроенное жилье. Судебные приставы предупредили ответственных лиц о возбужденном исполнительном производстве и установили срок для исполнения требований.

Однако должностные лица не исполнили обязательства в срок и продолжали затягивать процесс предоставления квартиры. В результате департамент несколько раз привлекли к административной ответственности. После этого семье предоставили жилье в новом доме.

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