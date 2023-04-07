Сбер запускает ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц

Воспользоваться новым предложением смогут самозанятые / Фото: domclick.ru

С 6 апреля 2023 года физлица могут взять в Сбере ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке. Раньше такая возможность была только у юрлиц и ИП.

Ставка по такой ипотеке на Домклик составит от 12,7% годовых. Первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от 1 года до 25 лет, сумма — от 500 тысяч до 100 млн рублей. Обеспечение по ипотеке — купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.

Взять ипотеку на коммерческую недвижимость могут люди, подтвердившие доход и занятость, в возрасте от 21 до 75 лет. Также такая возможность доступна самозанятым. Исключения — ИП, бенефициары и собственники бизнеса с долей владения более 25%, руководители и генеральные директора предприятий.

— Мы ожидаем, что новая ипотечная программа будет востребованной — ранее физлица не могли купить коммерческую недвижимость в ипотеку. Во многих новостройках первые этажи полностью или частично запланированы под коммерческую недвижимость, где можно открыть салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, учебные центры, — отметил и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейли.

По словам специалиста, самозанятый репетитор, мастер маникюра или фитнес-тренер сможет найти удобное помещение и выгодно приобрести его в ипотеку. Еще одна возможность — инвестировать в такое помещение средства, а впоследствии сдать его в аренду или перепродать по более выгодной цене.

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