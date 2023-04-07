В Самаре мобилизованный отправится в колонию на 5 лет за оставление места службы

Военнослужащий не являлся на службу больше месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему. Его признали виновным в самовольном оставлении части или места службы. Информацию сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось, что мужчина был призван в рамках мобилизации. Его отпустили в увольнение, но он не вернулся назад вовремя. В общей сложности военнослужащий не исполнял обязанности военной службы с 26 ноября по 27 декабря 2022 года. Уважительных причин на это у него не было, отмечают в суде.

4 апреля 2023 года мобилизованному вынесли приговор. Его признали виновным по части 5 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы» и приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Отмечается, что военнослужащего взяли под стражу в зале суда. До момента вступления приговора в законную силу он будет находиться в ФКУ «СИЗО №1 УФСИН по Самарской области».

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