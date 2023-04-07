Монтажник теплиц похитил с дачи бывшего нанимателя садовый инвентарь в Самарской области

Вор проник в помещение путем взлома входного замка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе бывший рабочий похитил у 30-летнего мужчины из частного дома строительный и садовый инвентарь на 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина проживает в Сызрани, а в селе Шигоны у него дача. Во время его отсутствия с 20 по 21 марта в его дом проникли и похитили бензиновый триммер, бензиновую цепную пилу, болгарку, электрическую дрель, три рулона садовой пленки и бухту капельного полива.

Выяснилось, что вор проник в помещение путем взлома входного замка. Полицейские отметили, что злоумышленник будто целенаправленно вскрыл дверь, зная о том, что в доме есть чем поживиться. Кражу совершил тот, кто знал о хранящемся в доме рабочем инвентаре.

Вором оказался 38-летний рабочий, который несколько месяцев назад устанавливал теплицы на приусадебном участке хозяина дачи. По словам монтажника, он совершил кражу, так как не имел постоянного источника дохода. В дальнейшем он выдал сотрудникам полиции похищенные электроинструменты, которые вернули законному владельцу.

Пленку и шланг для полива теплицы мужчина успел сбыть случайным прохожим, а деньги потратил. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, вор находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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