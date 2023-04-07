В Самарской области 74-летняя пенсионерка обрела приемную семью

Сейчас женщины живут единой семьей и признаются: им очень комфортно вместе. Фото: правительство Самарской области

Добрая история произошла в Борском районе Самарской области. 74-летняя Лидия Петрова потеряла возможность ходить и осталась в одиночестве. К ней на помощь пришла давняя знакомая, и в результате женщина обрела новую семью.

Как рассказали в правительстве региона, Лидия Петрова трудилась в ОВД в Сергиевске. Потом она вышла на пенсию, а вместе с ней пришла болезнь. В результате женщина перестала ходить. Ситуацию усугубил тот факт, что у пенсионерки нет родных и детей. К счастью, на помощь к ней пришла жительница Борского района Ольга Щанькина.

Женщины давно знали друг друга и поддерживали связь. Узнав о положении Лидии, Ольга вместе с супругом решили взять ее в свою семью.

– Когда я находилась в тяжелом состоянии, Ольга с мужем не раздумывая приехали и забрали меня. Я сразу, как только сюда приехала, поняла - наконец-то я обрела семью, – вспоминает Лидия Петрова.

По словам Ольги, изначально состояние пенсионерки было тяжелым. Но благодаря лечению и поддержке она вновь стала ходить – сначала с ходунками, затем самостоятельно.

Отметим, что создать приемную семью для одинокого пенсионера или инвалида не сложно – достаточно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Сделать это могут совершеннолетние граждане, не являющиеся между собой близкими родственниками. Ухаживающему лицу государство предоставляет ежемесячную выплату.

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