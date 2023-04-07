Мошенники похитили у жителя Самары деньги через удаленный доступ телефона

Мошенники успели перевести с его банковского счета 55 тысяч рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 25-летний местный житель, который является самозанятым, перевел мошенникам более полмиллиона рублей.
— С неизвестного номера парню на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Чтобы защитить денежные средства, собеседник предложил самарчанину установить на телефон приложение. Молодой человек поверил лже-сотруднику и выполнил все требуемые от него действия под диктовку.
Позже выяснилось, что на своем смартфоне он установил приложение удаленного доступа, мошенники успели перевести с его банковского счета 55 тысяч рублей. Парень понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.