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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 9:05

Мошенники похитили у жителя Самары деньги через удаленный доступ телефона

Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов
Ирина СИНЕГУБОВА
Мошенники успели перевести с его банковского счета 55 тысяч рублей.

Мошенники успели перевести с его банковского счета 55 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 25-летний местный житель, который является самозанятым, перевел мошенникам более полмиллиона рублей.

— С неизвестного номера парню на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник предложил самарчанину установить на телефон приложение. Молодой человек поверил лже-сотруднику и выполнил все требуемые от него действия под диктовку.

Позже выяснилось, что на своем смартфоне он установил приложение удаленного доступа, мошенники успели перевести с его банковского счета 55 тысяч рублей. Парень понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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