Новые арт-объекты появятся на Аллее хорошего настроения на ул. Подшипниковой в Самаре

Сотрудники ежегодно украшают аллею согласно выбранной тематике. В прошлом году она была космической. Фото: ООО "РКС-Самара"

Специалисты ООО «РКС-Самара» занялись созданием новых арт-объектов. В дальнейшем они украсят Аллею хорошего настроения на улице Подшипниковой в Самаре. Информацию сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

– Композиции выполняют из неликвидных материалов, оставшихся не у дел. Специалисты занимаются их созданием в свободное от работы время, – пояснили в ООО «РКС-Самара».

Напомним, сотрудники компании делают композиции согласно выбранной тематике. Аллею уже украшали космические, музыкальные, «мундиальные», спортивные арт-объекты. Тема 2023 года пока остается загадкой, однако специалисты обещают, что жители увидят обновленную аллею уже в скором времени.

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