АВТОВАЗ выпустил внедорожник LADA NIVA Travel KHL для любителей хоккея

Новая модель отличается эксклюзивной символикой «Лиги» на стойке и порогах кузова Фото: АвтоВАЗ

АВТОВАЗ выпустил новый автомобиль для любителей хоккея. Это спецверсия популярного внедорожника LADA NIVA Travel KHL, сообщает пресс-служба предприятия.

- Модель создана на базе максимальной комплектации Luxe. Она отличается эксклюзивной символикой «Лиги» на стойке и порогах кузова и наличием дополнительных аксессуаров, - отмечают в компании.

Среди аксессуаров: коврики салона и багажника, сумка-органайзер. Для болельщиков, которые предпочитают активный отдых, также предусмотрены фартук ковра багажника, рюкзак и термокружка с логотипами специальной серии.

Кроме того, LADA NIVA Travel KHL оснащена подогревом сидений и ветрового стекла, камерой заднего вида с омывателем, кондиционером, мультимедийной системой и др. Спецверсия внедорожника выйдет в продажу в апреле 2023 года.

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