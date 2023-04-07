Жители Тольятти могут присоединиться к высадке 2500 новых сосен в эко-парке Шлюзовой

Организаторы просят по возможности взять с собой 5-литровую бутылку воды для полива. Фото: эко-парк Шлюзовой

В субботу, 8 апреля 2023 года, в 14:00 в тольяттинском эко-парке Шлюзовой высадят 2500 новых сосен. Жителей города приглашают присоединиться.

— Это первые посадки в парке за 60-летнюю историю. Все желающие могут стать участниками и волонтерами этого события, — сообщили в администрации Тольятти.

Высадка саженцев приурочена к 12 апреля 2022 года, когда сбылась мечта многих поколений жителей микрорайона и эко-парк наконец благоустроили. Команда Шлюзового решила отметить этот день созидательным трудом.

Всем, кто захочет присоединиться, нужно подойти к главному входу в эко-парк на ул. Шлюзовой, 10А. Организаторы просят по возможности взять с собой 5-литровую бутылку воды для полива.

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