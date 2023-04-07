Появились подробности пожара в шиномонтажке «5 колесо» возле ТЦ «Эль Рио» в Самаре

Для борьбы с огнем привлекались 9 человек и 2 техники. Фото: скриншот видео

Сегодня, 7 апреля, в Кировском районе Самары загорелась шиномонтажная мастерская возле ТЦ «Эль Рио». Стали известны некоторые подробности происшествия.

— Сообщение о возгорании шиномонтажки на Московском шоссе, 205 Б поступило в 13:10. Здание горело на площади 20 кв. метров. Потушить огонь удалось в 13:23, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Для борьбы с огнем привлекались 9 человек и 2 техники. К счастью, обошлось без пострадавших. На опубликованных в соцсетях кадрах был виден густой черный дым над зданием автомастерской. Из-за ветра его сильно раздувало.

Причины и обстоятельства возгорания до сих пор остаются неизвестны, их предстоит установить специалистам.

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