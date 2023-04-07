Жители Самарской области могут принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Участники смогут проверить свои профессиональные компетенции и получить план развития. Фото: лидерыроссии.рф

4 апреля 2023 года стартовал пятый юбилейный конкурс «Лидеры России». Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для руководителей из России и зарубежья.

– За все время на участие в проекте было подано более 840 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Ежегодно мы внимательно анализируем обратную связь от выпускников конкурса и вместе с Наблюдательным и Экспертным советами «Лидеров России» стараемся сделать проект еще интереснее и полезнее для наших участников, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Участники конкурса смогут проверить свои профессиональные компетенции, получить план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны. В этом году добавлен региональный этап. В его рамках конкурсанты создадут управленческие команды региона и будут решать социально значимые задачи, поставленные губернатором.

Победители конкурса получат приятные призы. В их числе – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа известных российских управленцев, а также карьерные консультации.

Стать участниками конкурса могут и жители Самарской области. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф. Она продлится до 14 мая 2023 года.