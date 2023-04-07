В Сызрани 25-метровая стела «Город трудовой доблести» появится в 2023 году

Объект планируют ввести уже ко дню города. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Сызрани Самарской области появится 25-метровая стела «Город трудовой доблести». Об этом рассказал мэр Сызрани Анатолий Лукиенко на заседании оргкомитета «Победа».

— В настоящий момент проект уже готов. Ее установят в парке имени Ленина. Помимо стелы предусмотрены и два металлических пилона, — отметил Анатолий Лукиенко.

Отмечается, что работы завершат в 2023 году, объект планируют ввести уже ко дню города. Напомним, 7 апреля идет расширенное заседание областного оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На заседании обсуждаются вопросы касательно подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Также подводят основные итоги патриотической работы по сохранению исторической памяти в регионе.

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