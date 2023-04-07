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НовостиОбщество7 апреля 2023 10:56

В Сызрани 25-метровая стела «Город трудовой доблести» появится в 2023 году

В настоящий момент проект уже готов
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Ирина СИНЕГУБОВА
Объект планируют ввести уже ко дню города.

Объект планируют ввести уже ко дню города.

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Сызрани Самарской области появится 25-метровая стела «Город трудовой доблести». Об этом рассказал мэр Сызрани Анатолий Лукиенко на заседании оргкомитета «Победа».

— В настоящий момент проект уже готов. Ее установят в парке имени Ленина. Помимо стелы предусмотрены и два металлических пилона, — отметил Анатолий Лукиенко.

Отмечается, что работы завершат в 2023 году, объект планируют ввести уже ко дню города. Напомним, 7 апреля идет расширенное заседание областного оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На заседании обсуждаются вопросы касательно подготовки к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Также подводят основные итоги патриотической работы по сохранению исторической памяти в регионе.

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