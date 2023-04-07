В Самаре выставили ограждение у огромной ямы на Южном проезде

Забор установили у обвала. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители показали огромную яму. На Южном проезде обвалился асфальт.

Городской блогер Евгений Щекин ранее поделился кадрами глубокой ямы. Горожане успели скинуть туда мусор и автомобильные шины. Обвал случился на проезжей части. После публикации у ямы выставили ограждение – небольшой забор, указывающий на дорожный дефект.

В комментариях пользователи не обрадовались старому деревянному забору. Напомним, специалисты провели исследование и выяснили, что чаще жители жалуются на состояние дорог региона.

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