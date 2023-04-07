В Самаре дали старт новому сезону фестиваля стрит-арта «ФормART»

Фестиваль рассчитан на профессиональных стрит-арт художников и художников-любителей. Фото: администрация Самары

В Самаре начался новый сезон фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART». В 2023 году его ключевой темой стала «Сила знания». Об этом сообщили в городской администрации.

Всего представлено 5 направлений: мой учитель, роль наставника, образ (персонаж) учителя и (или) наставника в искусстве, знание – сила, современные технологии в образовании. Есть также спецноминация — «650-летие города Кирова», ее участником может стать любой желающий из других субъектов Российской Федерации.

Фестиваль рассчитан на профессиональных стрит-арт художников и художников-любителей в возрасте от 18 до 35 лет. Всем желающим необходимо до 30 апреля заполнить заявку на сайте, прикрепив эскиз конкурсной работы.

Напомним, в этом году фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Первый раз он состоялся в 2020 году.

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