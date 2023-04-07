Новый асфальт начали укладывать на путепроводе «Аврора» и Южном мосту в Самаре

Ремонт проводят без полного перекрытия проезжей части Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт путепровода «Аврора» и Южного моста. Там уже удалили старый слой асфальта и вечером в четверг, 6 апреля 2023 года, приступили к укладке нового покрытия. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Сначала взяли в работу перемычку между путепроводом и мостом. При этом одна полоса в направлении «в город» остается свободной для движения транспорта, в том числе общественного. В другом направлении для проезда доступны две полосы, - рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

В эти выходные, 8 и 9 апреля 2023 года, схему движения могут вновь изменить, поскольку планируется задействовать сразу два асфальтоукладчика. Комплексы могут занять две полосы на въезд в город. Тогда транспортные потоки направят на вторую половину проезжей части. В рамках ремонта планируется привести в порядок деформационные швы, систему дренажа и ливневую канализацию.

- Переезд через деформационные швы будет более плавным. Сделаем все возможное, чтобы в результате ремонта не было выступов и стыки не ощущались, – рассказал мастер дорожного участка подрядной организации Сергей Алексеев.

Отметим, что гарантия но новое дорожное покрытие будет действовать в течение пяти лет.

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