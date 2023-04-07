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НовостиОбщество7 апреля 2023 11:55

Прокуратура требует устранить нарушения при содержании школы № 6 в Тольятти

Здание признано объектом культурного наследия
Ирина СИНЕГУБОВА
При осмотре здания обнаружили повреждение фасада. Фото: культурное наследие Самарской области

При осмотре здания обнаружили повреждение фасада. Фото: культурное наследие Самарской области

Прокуратура Тольятти выявлены нарушения в содержании объекта культурного наследия «Здание школы № 6 в поселке Комсомольский». Оно находится в управлении тольяттинского социально-экономического колледжа.

— Владение зданием требует от учреждения выполнения охранного обязательства, в том числе установки информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия, — отметили в прокуратуре Самарской области.

Помимо этого, при осмотре здания обнаружили повреждение фасада в виде отслоения штукатурного слоя и трещин, не было также информационной таблички об объекте культурного наследия.

В связи с этим прокуратура города внесла представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя учреждения. В данный момент акт находится на рассмотрении.

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