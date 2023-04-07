Самарцы заинтересовались корейскими и китайскими дорамами

Кадр из фильма "Жена, которую я знал". Фото: МТС.

С начала 2000-х годов азиатские сериалы постепенно становятся все более популярными. Кино Южной Кореи, Китая и Японии ценят за жанровое разнообразие, высокое качество продукта и четкое понимание аудитории. Зрительский интерес к азиатским сериалам за последние полгода вырос вдвое, рассказали аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС. В апреле поклонники азиатского кино в онлайн-кинотеатре смогут увидеть около 20 новых проектов.

Среди них - два популярных корейских сериала в жанре детектива: «Мышь» (18+) и «Сто миллионов звезд с неба» (16+). В первом полицейские во время охоты за маньяком задумываются, можно ли по генному коду определять потенциальных преступников. Во втором сестра следователя подозревает своего возлюбленного в совершении преступления.

Среди новых корейских мелодрам - «Поиск: www» (16+) о трех девушках, у которых совсем нет времени на свидания, «Часть твоего разума» (16+) - о программисте, задумавшем создать искусственный интеллект по образу потерянной возлюбленной, «Когда Дьявол назовет твое имя» (16+), «Жена, которую я знал» (16+), «Тайный королевский инспектор Чо-и» (16+), «Адвокат вне закона» (16+).

Зрителей ждет и подборка китайских сериалов. Эта страна известна историческими сериалами: одна из новинок расскажет о злоключениях принцессы Лю Ли, которая собирается отомстить виновникам личной трагедии. Также подписчикам будут доступны проекты «Мятежная принцесса» (16+), «Начало» (16+), «Всего лишь тридцать» (16+), «Остановись, мисс Хуа» (16+), «Идеал любви» (16+), «Мистер правильный» (16+) и другие.