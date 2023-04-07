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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 12:00

В Самарской области в колонии окажется группа наркоторговцев

Преступную группировку организовал 51-летний мужчина
Алена ПРОВКИНА
Задержанных приговорили к колонии

Задержанных приговорили к колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранителям удалось задержать группу наркоторговцев. Злоумышленники окажутся в колонии.

По информации прокуратуры Самарской области, в 2019 году 51-летний мужчина организовал преступную группировку. Он вовлек в организацию пять мужчин и одну женщину, распределив между ними роли. В течение 6 месяцев злоумышленники распространили более 144 грамм и совершили не менее 12 преступлений.

Также у двух участников группировки нашли огнестрельное оружие. Два подсудимых признали свою вину частично, трое вину не признали. Задержанных приговорили к колонии. Два подозреваемых скончались.

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