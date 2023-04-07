Мошенники увеличивают лимиты переводов клиентов для вывода средств

Мошенники изобретают все новые приемы. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Злоумышленники изобретают все новые схемы. ВТБ зафиксировал новую схему работы мошенников с банковскими клиентами. В начале разговора с клиентом мошенники используют уже ставшие стандартными приемы, чтобы получить доступ к личному кабинету: оформление кредитной заявки, смена финансового номера или доверенного номера телефона. После этого они стремятся изменить лимиты денежных переводов, чтобы увеличить сумму полученных средств.

- При работе с цифровыми сервисами клиентам сегодня надо быть очень внимательными и оберегать свой личный кабинет от посягательств третьих лиц. Для обмана клиентов злоумышленники прибегают к разным схемам, представляясь сотрудниками госорганов, банков и других организаций. Но если раньше их целью было получить доступ к уже имеющимся у вас средствам, то сейчас они нацелены на расширение лимитов доступных переводов, чтобы увеличить свою «добычу». Чтобы дополнительно защитить свои средства, мы рекомендуем проверять историю входов в учетную запись, при малейшей угрозе – заблокировать ее или конкретную карту, а также настроить подходящие вам лимиты для денежных переводов, — отметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Банк также планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование. Его можно отменить, если понадобятся кредитные средства.