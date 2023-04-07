В Самаре женщина заступилась за своего мужчину и пырнула обидчика

Рана серьезно сказалась на здоровье потерпевшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары местная жительница заступилась за своего сожителя. Теперь ее грозит уголовный срок.

По информации прокуратуры Самарской области, в октябре прошлого года между мужчиной и незнакомцем произошел конфликт. Сожительница одного из них решила показать всю свою силу и заступилась за возлюбленного. Из-за оскорблений женщина вышла из себя и в ходе драки ударила обидчика ножом в шею. Потерпевшего доставили в больницу.

Злоумышленницу задержали. Ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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