Самара вошла в тройку лидеров по пользованию цифровыми картами

Самарцы оценили цифровые карты. Фото: https://ru.freepik.com/author/user18526052.

Цифровые карты становятся популярными. Об опыте своих клиентов с этим продуктом рассказал ВТБ. Клиенты банка в Приволжском федеральном округе в 2022 году выпустили более 200 тысяч цифровых карт. По сравнению с предыдущим годом объем операций по ним увеличился на 40%, а их количество выросло на 47%.

Владельцы карт совершили более 7,9 млн транзакций на общую сумму свыше 9,3 млрд рублей. В основном картами расплачиваются за онлайн-покупки и в торговых точках. На операции по снятию наличных средств с виртуальных карт в прошлом году пришлось менее 9% от общего объема.

Наиболее активно цифровыми картами пользовались жители Пермского края , а также Самарской области и Республики Татарстан. На регионы-лидеры приходится более 40% от общего объема платежей.

За прошлый год клиенты банка в Поволжье стали в 1,5 раза чаще использовать цифровые карты для расчетов за товары и услуги в торговых точках и при совершении онлайн-платежей. Средний чек при расчетах дебетовой цифровой картой составил 969 рублей, а кредитной – 1576 рублей. Больше всего цифровой кредиткой пользовались клиенты банка в Самарской области, Республике Татарстан и Пермском крае.

Еще более 1,64 млрд рублей оборота по цифровым картам пришлось на P2P-переводы. Опцией переводов с карты на карту активнее всех в ПФО пользуются самарцы: за год они совершили 38 тысяч транзакций на 300 млн рублей. На втором месте по объему таких операций – Татарстан (285 млн), на третьем – Нижегородская область (230 млн).

Более 800 млн рублей сняли жители ПФО с цифровых карт наличными через банкоматы, совершив около 46 тысяч транзакций. Чаще всего средства снимали с дебетовой карты.

По количеству эмитируемых карт среди регионов Поволжья лидируют Нижегородская и Самарская области, а также Пермский край. Пик спроса на выпуск карт пришелся на март, в два раза превысив среднемесячные значения по году.