Москвича подозревают в изнасиловании девушки из Самарской области

Правоохранители задержали предполагаемого насильника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Москвы подозревают в изнасиловании двух девушек, одна из которых — уроженка Челно-Вершинского района Самарской области. По версии следствия, 33-летний мужчина вынудил вступить с ним интимную связь, запугивая электрошокером. Сам задержанный все отрицает, пишет Волга Ньюс.

По словам адвоката Александра Чекулаева, москвич познакомился с девушками в интернете. Обе якобы предлагали интим-услуги. В обоих случаях дамы приглашали мужчину к себе домой. Сначала они пили чай и вели беседы, потом, когда дело доходило до интима, начинали отказываться. Однако в итоге близость все-таки была. По словам мужчины, за это он перевел девушкам деньги через мобильное приложение банка.

Как утверждает подозреваемый, все было по обоюдному согласию. Вторая сторона заявляет, что имело место изнасилование. Девушки, у которых, к слову, не выявили никаких повреждений, рассказали, что гость якобы запугивал их электрошокером. Однако в дальнейшем это устройство нашли не у предполагаемого насильника, а у одной из «потерпевших».

По мнению защитников москвича, вся эта странная и запутанная история смахивает на какое-то вымогательство. В настоящее время расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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