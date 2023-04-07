В Самаре легковой автомобиль «влетел» в трамвай на улице Полевой

Жители опубликовали кадры в соцсетях. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители рассказали об аварии, из-за которой встали трамваи вечером 7 апреля 2023 года. Легковой автомобиль не смог разъехаться с общественным транспортом.

Судя по опубликованному сообщению очевидцев в социальных сетях, женщина-водитель легковушки хотела повернуть на улице Полевой. В результате маневра произошло столкновение с трамваем. Горожане заявили о временном ограничении движения общественного транспорта.

Об официальных причинах дорожного происшествиях и пострадавших пока ничего неизвестно. Жители также отмечают, что ДТП произошло рядом с больницей имени Пирогова.

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