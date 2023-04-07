До -5 градусов похолодает в Самарской области 9 апреля 2023 года

В выходные весенняя жара немного сбавит свои обороты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весенняя жара даст жителям Самарской области небольшую передышку. В выходные, 8 и 9 апреля 2023 года, в регионе ожидается похолодание. В ночные часы столбик термометра опустится до минусовых значений.

— В ближайшие дни сохранит свое влияние обширный антициклон, установившийся в европейской части страны. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет опускаться ниже 0 градусов, а днем — повышаться до 13-16 градусов тепла, — сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на субботу, 8 апреля 2023 года, синоптики прогнозируют -3...+2 градуса. Скорость северо-восточного ветра составит 2-7 м/с. Днем он разгонится до 7-12 м/с. Воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В ночь на воскресенье, 9 апреля 2023 года, в Самарской области может стать еще холоднее. Температура воздуха понизится до 0...-5 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. В дневные часы столбик термометра поднимется до +10...+15 градусов.

По прогнозам синоптиков, в начале новой рабочей недели по ночам тоже будет прохладно. Ожидается, что температура воздуха будет опускаться до -4 и -5 градусов.

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