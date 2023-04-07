В Самарской области соберутся представители технопарков и ОЭЗ России

В регионе проведут ежегодное собрание

В городе Тольятти Самарской области в технопарке «Жигулевская долина» пройдет ежегодное собрание представителей Ассоциации кластеров и ОЭЗ России – АКИТ.

В Автограде обсудят не только план развития Ассоциации, но и обменяются опытом. Ежегодное собрание станет возможностью встретиться со всеми коллегами. В мероприятии примут участие около 100 компаний. Также во время встречи обсудят план мероприятий и стратегию до 2024 года.

Самарская область часто выступает площадкой для проведения крупнейших федеральных мероприятий. В регионе, благодаря работе правительства во главе с губернатором, удалось создать все условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.