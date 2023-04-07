В Самаре полностью переустроят инженерные коммуникации в зоне строительства метро до мая 2023 года

Работы по переустройству завершат до мая. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают строительство новой станции метро «Театральная». Перекладку инженерных коммуникаций планируют завершить до майских праздников.

По информации городской администрации, работники уже завершили переврезки фидерного кабеля. Подрядчики получили очередное разрешение на строительство нового этапа. С приближением майских праздников темпы увеличат. Специалисты будут работать в круглосуточном режиме.

Все работы находятся на постоянном контроле. Подрядчики проведут работы на заводной трубе холодного водоснабжения, подготовят заявку на закрытие улицы Вилоновской на 3 дня, чтобы сделать «пересечки».

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