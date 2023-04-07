Пьяный самарец понесет уголовную ответственность за нетрезвое вождение

Мужчина понесет ответственность
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области местный житель понесет ответственность за пьяное вождение. Машину водителя конфисковали.
По информации прокуратуры Самарской области, ранее мужчину уже привлекали к ответственности и временно лишали прав, но подозреваемый вновь нарушил закон. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. На транспорт злоумышленника наложили арест.
Суд приговорил подсудимого к обязательным работам на срок 160 часов с лишением прав на полтора года. Автомобиль конфисковали в пользу государства.
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