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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 14:57

Пьяный самарец понесет уголовную ответственность за нетрезвое вождение

Мужчину приговорили к обязательным работам
Алена ПРОВКИНА
Мужчина понесет ответственность

Мужчина понесет ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель понесет ответственность за пьяное вождение. Машину водителя конфисковали.

По информации прокуратуры Самарской области, ранее мужчину уже привлекали к ответственности и временно лишали прав, но подозреваемый вновь нарушил закон. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. На транспорт злоумышленника наложили арест.

Суд приговорил подсудимого к обязательным работам на срок 160 часов с лишением прав на полтора года. Автомобиль конфисковали в пользу государства.

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