Пьяный самарец понесет уголовную ответственность за нетрезвое вождение

Мужчина понесет ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель понесет ответственность за пьяное вождение. Машину водителя конфисковали.

По информации прокуратуры Самарской области, ранее мужчину уже привлекали к ответственности и временно лишали прав, но подозреваемый вновь нарушил закон. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. На транспорт злоумышленника наложили арест.

Суд приговорил подсудимого к обязательным работам на срок 160 часов с лишением прав на полтора года. Автомобиль конфисковали в пользу государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.