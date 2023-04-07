Молодежка «Крыльев» отыгралась в меньшинстве с 0:2 и чуть не вырвала победу вдевятером

Молодежка "Крыльев" едва не победила вдевятером. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Молодежный состав самарских «Крыльев Советов» 7 апреля 2023 года встречался с «Академией Кубань» из Краснодара. Матч в рамках 22-го тура Молодежной футбольной лиги проходил в Самаре на стадионе «Металлург».

Гости к 34-й минуте вели уже 2:0. Первый мяч влетел в ворота самарцев в результате неудавшейся подачи, а второй — с пенальти. Вскоре, правда, хозяева один мяч отквитали — Сергей Макаров результативно приложился издали.

- В начале второго тайма за вторую желтую карточку был удален Станислав Политов, но это не помешало нашей команде продолжать атаковать, и на 60-й минуте Кирилл Попов сравнял счет, - сообщили в ПФК «Крылья Советов».

Заканчивали игру «Крылья» и вовсе вдевятером — красную карточку за отмашку получил Владислав Тепляков. Однако, имея на двух игроков меньше, едва не вырвали победу — голкипер гостей спас после удара Ивана Бобра.

14 апреля самарцы сыграют в Химках с местной молодежкой.