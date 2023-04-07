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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 15:31

В Самарской области неизвестный представился директором компании и получил 20 тысяч рублей

Делом заинтересовалась прокуратура
Алена ПРОВКИНА
Мужчина понесет ответственность

Мужчина понесет ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель решил заработать на обмане. Он представился руководителем компании, к которой не имел отношения.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемый выступил в качестве директора организации оконных конструкций. За обман он получил 20 тысяч рублей, предоставив свой личный паспорт. Теперь мужчина осужден по статье о незаконном использовании документов для образования юридического лица.

Прокурор направил иск в суд о взыскании средств с мнимого директора. Деньги направят в доход государства. Исковое требования удовлетворены в полном объеме.

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