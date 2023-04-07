Жителей Самарской области предупредили о приближающихся заморозках

В регионе вновь похолодает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода вновь удивит местных жителей. В регионе ожидаются заморозки.

Согласно прогнозам синоптиков «Яндекс Погода», после неожиданного потепления в начале весны в областной столицу вновь вернутся заморозки. Утром 8 апреля ожидается ясная погода, температура воздуха окажется на отметке +10 градусов, а скорость ветра 4,6 метров в секунду. В воскресенье, 9 апреля, в городе будет малооблачно, средняя температура +11 градусов.

При этом специалисты также отмечают, что температура ночью может опуститься до 0 и -5 градусов. Жителям следует заранее подготовиться к погодным переменам.

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