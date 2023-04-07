В Самаре ограничат движение на улице Земеца до ноября

В областной столице ограничат движение на улице Земеца. Фото: городская администрация

В Самаре ранее местные жители поделились кадрами об установке стенда по ограничению движения на улице Земеца. Специалисты проведут капитальный ремонт.

По данным городской администрации, чтобы обеспечить безопасность на дорожном участке, временно ограничат движение транспорта на путепроводе «139 км». Движение перекроют с 05:00 10 апреля до 23:59 31 октября 2023 года по улице Земеца (от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова).

Напомним, из-за временного перекрытия автобусы и трамваи пустят в объезд. На время ремонта будет использоваться трамвайное кольцо в Юнгородке.

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