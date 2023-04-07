Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 16:00

В Самаре ограничат движение на улице Земеца до ноября

На участке проводят капитальный ремонт
Алена ПРОВКИНА
В областной столице ограничат движение на улице Земеца. Фото: городская администрация

В областной столице ограничат движение на улице Земеца. Фото: городская администрация

В Самаре ранее местные жители поделились кадрами об установке стенда по ограничению движения на улице Земеца. Специалисты проведут капитальный ремонт.

По данным городской администрации, чтобы обеспечить безопасность на дорожном участке, временно ограничат движение транспорта на путепроводе «139 км». Движение перекроют с 05:00 10 апреля до 23:59 31 октября 2023 года по улице Земеца (от въезда на территорию завода АО «РКЦ «Прогресс» до улицы Литвинова).

Напомним, из-за временного перекрытия автобусы и трамваи пустят в объезд. На время ремонта будет использоваться трамвайное кольцо в Юнгородке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.