В Самаре провели расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»

В областной столице провели расширенное заседание оргкомитета

В Самаре 7 апреля 2023 года под председательством Губернатора Дмитрия Азарова состоялось расширенное заседание областного оргкомитета «Победа». В нем приняли участие ветераны, Герои России, Герои Социалистического Труда, Почетные граждане, военнослужащие – участники специальной военной операции и члены их семей, а также представители трудовых коллективов, бизнес-сообщества, руководители органов власти, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, представители молодежных объединений.

- День Победы – праздник, дорогой сердцу каждого россиянина, его чтят в каждой семье, - отметил Дмитрий Азаров. – Та Победа была добыта ценой невероятных усилий всей страны. И сейчас, когда наша страна вновь ведет бой против нацистов, помнить о подвиге наших предков особенно важно. Мы обязаны позаботиться о ветеранах Великой Отечественной войны и о семьях современных героев. И наша важнейшая задача – сохранить и передать историческую память о Великой Победе потомкам.

На совещании обсудили меры поддержки ветеранов, проживающих в Самарской области. Как отметила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева, сегодня на территории Самарской области живет 9238 ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц. В нашем регионе все нуждающиеся в жилье ветераны Великой Отечественной войны обеспечены на 100%. Наш регион один из немногих субъектов Российской Федерации, в котором обеспечиваются жильем граждане, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны. С 2014 по 2022 год (за 8 лет) из областного бюджета было выделено 1,2 млрд. рублей и обеспечено жильем 1 017 тружеников тыла. Данная работа сегодня продолжается. Также ветераны получают все положенные льготы и соцуслуги.

Во время совещания выступающие рассказали о серьезной работе по патриотическому воспитанию, которая ведется в Самарской области. Например, в 2022 году в школах региона появилось 503 именных «Парты героя». А молодежь активно участвует в патриотических акциях и помогает бойцам СВО – ребята плетут маскировочные сети, шьют тактические носилки и т.д.

Также на совещании обсудили подготовку к проведению Парада Победы. Известно, что первые мероприятия, посвященные праздничной дате, пройдут уже в конце апреля. А 1-6 мая в Самаре пройдет международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю».

А 9 мая на площади Куйбышева пройдет традиционный Парад, завершением которого станет шествие Бессмертного полка. Вечером горожан ждет праздничный концерт и салют.

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