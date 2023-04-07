В Самаре на путепроводе по улице Аврора укладывают новый асфальт

Специалисты работают на участке. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». В областной столице на улице Аврора приступили к укладке нового асфальта.

По информации городской администрации, обновление путепровода началось досрочно, в начале апреля. Специалисты работают в интенсивном темпе. 5 апреля подрядчики полностью сняли старое покрытие, также удалив изношенный слой дорожного полотна на мосту «Южный». Площадь работ достигает почти 16 тысяч квадратных метров.

Работники полностью не перекрывают дорожный участок, чтобы минимизировать неудобства водителей. Вводить полное ограничение не намерены.

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