«Крылья Советов» перед вылетом в Сочи сходили в церковь в Москве

"Крылья Советов" сходили в церковь после серии неудач. Фото: соцсети ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» не стали улетать из Москвы после поражения от ЦСКА в матче Кубка России. 7 апреля 2023 года самарская команда провела тренировку на стадионе «Родина» в Химках.

По информации Metaratings.ru, перед тренировкой команда сходила в один из столичных храмов, это произошло в день православного праздника Благовещение.

О мысли сходить в церковь, чтобы прервать повторяющиеся ситуации невезения, говорил после матча с ЦСКА голкипер «Крыльев» Иван Ломаев.

- Завтра отправимся в Сочи, где продолжим подготовку к следующему матчу, - сообщила пресс-служба ПФК «Крылья Советов».

Матч чемпионата России с ФК «Сочи» самарская команда проведет в воскресенье, 8 апреля на поле соперника. Начало встречи — в 15 часов по самарскому времени.

Накануне стало известно, что в Кубке России «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром», а «Акрон» примет в Жигулевске московский «Спартак».