Самарец показал, как выглядит дорожное полотно на улице Алма-Атинской

Блогер поделился кадрами. Фото: скриншот видео

В Самаре приступили к ремонту дорог. В областной столице реализуют национальный проект «Безопасные качественные дороги».

По информации городской администрации, в городе уже приступили к снятию старого дорожного покрытия на путепроводе Аврора. Уже 5 апреля подрядчики полностью справились с фрезерованием асфальта. Городской блогер Евгений Щекин также опубликовал кадры, как выглядит дорожное полотно на улице Алма-Атинской.

Пользователи в комментариях отмечают, что ям стало заметно меньше. Напомним, горожан также предупредили о капитальном ремонте на улице Земеца.

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