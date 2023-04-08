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НовостиОбщество8 апреля 2023 5:59

Самарцы предлагают обязать будущих владельцев собак проходить бесплатное обучение

Так, по мнению горожан, обращение с животными станет лучше
Ирина СИНЕГУБОВА
Предлагается также ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных.

Предлагается также ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары считают, что всем желающим завести собаку нужно обязательно пройти обучение по обращению с питомцем. Так горожане ответили в опросе сервиса SuperJob.

По мнению 70% самарцев, необходимо ввести закон, который обяжет будущих владельцев собак проходить бесплатное обучение, перед тем как взять животное. Для защиты домашних животных предлагается также ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных.

А вот 18% высказались против такой инициативы, объяснив это тем, что обучение будет оплачиваться из бюджета, то есть налогов. Затруднились с оценкой 12% опрошенных. Чаще остальных идею введения обязательного обучения поддерживали самарцы, у которых никогда не было собаки, и те, кто хотел бы ее завести (по 63%).

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