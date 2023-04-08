Температура воздуха опустится до -5 градусов в Самарской области в апреле 2023

В ближайшие три дня будет ясно без осадков.

В воскресенье, 9 апреля 2023 года, ожидается похолодание, ночью температура воздуха опустится до -5 °C. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ближайшие три дня будет ясно без осадков, северо-восточный ветер ослабнет с 12 м/с до 3-8 м/с. А вот температура будет непостоянной. Жителей региона ожидают теплые дни и холодные ночи.

Так, уже в субботу, 8 апреля, ночью температура воздуха опустится до -3 °C, а днем будет 8-13 °C тепла. В воскресенье, 9 апреля, ночью температура составит -5 °C, а днем 10-15 °C. В понедельник, 10 апреля, ночная будет -4 °C, а дневная достигнет 11-16 °C.

Ранее синоптики сообщали, какая погода ожидает жителей Самарской области на протяжении всего апреля.

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