Спортивный врач Поляев рассказал, сколько нужно заниматься для приведения тела в порядок к лету

Чтобы начать заниматься спортом, нужно найти мотивирующий фактор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев назвал количество минут необходимое для поддержания формы. По словам врача, достаточно заниматься 150 минут в неделю.

— Чтобы начать заниматься спортом, нужно найти мотивирующий фактор, который важен лично человеку. Это может быть, например, влюбленность или желаемая одежда. Главное верить в себя и не чувствовать себя неполноценным при любой физической активности. Все решаемо, достаточно волевого усилия, — отметил Борис Поляев.

Также по словам врача, за месяц не удастся привести тело в порядок к лету, если до этого не было никакой физической нагрузки. Даже если человек будет отжиматься днем и ночью, не есть и бегать, это не даст никакой пользы организму.

А все потому что нужно планомерно повышать свою физическую активность. Специалист назвал закон: если две недели подряд продержаться, то дальше легко втянуться и начать получать удовольствие от физической нагрузки.

Борис Поляев перечисляет с чего начать: нужно включить в свой режим динамические нагрузки (ходьбу, плавание), ходить пешком, отказаться от лифта, можно косить траву на даче. Важно подобрать то, что нравится и уделять этому хотя бы 150 минут в неделю.

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