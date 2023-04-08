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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 10:08

В Самарской области «на встречке» столкнулись «Лада Калина» и Hyundai

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 7 апреля, в 23:00 в Исаклинском районе Самарской области на автодороге «Урал-Исаклы-Шентала» 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в Hyundai.

— Молодой человек ехал со стороны автодороги «М-5 Урал» в направлении с. Исаклы. ДТП произошло на 12 км 692 м, где он выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В это время навстречу ехала машина Hyundai, за рулем которой находился 49-летний водитель. В результате два транспортных средства столкнулись.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки, его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

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