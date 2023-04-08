Женщина на автомобиле «ВАЗ» не справилась с управлением и допустила ДТП в Самарской области

В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 7 апреля, в 20:00 в Шигонском районе Самарской области 41-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ 210930» не справилась с управлением и вылетела в кювет.

— Женщина ехала по автодороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» со стороны п. Волжский Утес в направлении Шигон. ДТП произошло на 49 км, она не выбрала безопасную скорость движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не справившись с управлением, автомобилистка съехала в левый кювет по ходу своего движения, там транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии пострадала 43-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщину с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

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