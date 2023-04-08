Книгу Евгения Жданова «Освоение дальнего космоса» презентовали в Самаре

В ней отмечается также роль самарских ученых и предприятий региона. Фото: Общественная палата Самарской области

В четверг, 6 апреля 2023 года, в Самаре состоялась презентация книги Евгения Жданова «Освоение дальнего космоса» в рамках проекта «Достояние Губернии». Об этом сообщили в Общественной палате Самарской области.

Книга рассказывает об интересных фактах и событиях, связанных с историей становления и развития отечественной ракетно-космической отрасли. В ней отмечается также роль самарских ученых и предприятий региона.

Летчик-космонавт Олег Кононенко в своем видеообращении обратил внимание участников презентации, что книга о высоких достижениях и о новых горизонтах в освоении космоса является замечательным примером системной работы с молодежью по ее профессиональной ориентации

Книгу Евгения Жданова передадут в библиотеки региона. В электронном виде издание размещено на сайте Общественной палаты Самарской области. В дальнейшем издательская серия «Достояние губернии» пополнится и другими работами о вкладе региона в развитие страны, о людях и предприятиях, составляющих достояние Самарской области.

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