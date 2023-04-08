Смелый бельчонок карабкался по жительнице Самары и воровал орешки из кармана

Маленький озорник с рыжей головкой, серым тельцем и пушистым хвостиком видимо совсем не боится людей. Фото: скриншот видео

Необычным видео поделилась жительница Самары в социальных сетях. Бельчонок карабкался по женщине за орешками в парке Гагарина.

Маленький озорник с рыжей головкой, серым тельцем и пушистым хвостиком видимо совсем не боится людей. Зверек смело поднялся до кармана куртки женщины прямо по ее ногам. Все дело в том, что в заманчивом кармашке лежало угощение – орешки.

Самарчанка протягивает их бельчонку, а он, заглянув предварительно в карман, держится лапкой за руку женщины, забирает орешек и убегает.

— О попрошайка, к нам в клинику через дорогу бегает. Мы ее орехами кормим. Там 3-5 таких перебегают дорогу и к нам, — написал самарец в комментариях.