«Приора» снесла ограждение и перевернулась на тротуаре по улице Вольской в Самаре

В результате этого транспортное средство занесло и отбросило на дорожное ограждение. Фото: "Самара ДТП"

Сегодня, 8 апреля, утром в Самаре произошло ДТП, в результате которого «Приора» снесла ограждение и оказалась на пешеходном тротуаре по улице Вольской рядом с остановкой общественного транспорта.

— В 9:15 42-летний водитель «Приоры» ехал по Вольской со стороны Калинина в направлении Краснодонской. Напротив дома № 101 мужчина не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого транспортное средство занесло и отбросило на дорожное ограждение. На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые сейчас продолжают выяснять все подробности произошедшего. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится водитель.

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