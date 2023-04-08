18-летняя вокалистка представит Самарскую область на телепроекте «Звезда»

Анна не раз побеждала во всероссийских и международных конкурсах. Фото: ДМХТ "Искорки"

В 2023 году на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда» телеканала Звезда Самарскую область представит 18-летняя вокалистка Анна Черноталова из областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе детского музыкально-хореографического театра «Искорки».

Молодая и талантливая певица из Самары прошла отбор из нескольких сотен участников кастинга. Девушка является ученицей 11 класса школы «Альтернатива» и участницей детского театра «Искорки».

Анна не раз побеждала во всероссийских и международных конкурсах. Девушка также участвовала в проекте «Голос дети», стала финалисткой национального отбора «Детского Евровидения» и телепроекта «Битва талантов» на МУЗ ТВ. Помимо этого, молодая вокалистка победила в телепроекте «Во весь голос» на канале МИР, форуме Леонида Агутина и конкурсе «Большая сцена».

Эфиры проекта «Звезда» начнутся с 8 апреля 2023 года стартуют эфиры проекта. В нем участвуют представители всех 89 регионов России. Выступления оценивают зрители со всей страны и приглашенные эксперты. Эфир с выступлением Анны можно будет посмотреть 15 апреля, а после выступления будет возможность поддержать самарчанку в голосовании.

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