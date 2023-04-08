Стала известна дата кубковых матчей «Крыльев Советов» и «Акрона»

Голкипер "Акрона" Сергей Волков готовится к очередной серии пенальти? Фото: ФК "Акрон"

В Российском футбольном союзе назвали даты проведения матчей второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу. Обе игры этой стадии состоятся в среду, 19 апреля.

Первыми в этот день на поле выйдут футболисты тольяттинского «Акрона» и московского «Спартака». Матч пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и начнется в 17.30 по самарскому времени.

Игра «Краснодар» - «Крылья Советов» в столице Кубани стартует позже, в 19.00 по московскому времени (20.00 по самарскому).

Победители этих встреч встретятся в начале мая в финале Пути регионов. Не исключен вариант, что это будет «самарское дерби» между «Крыльями» и «Акроном». Место проведения матча будет определяться жеребьевкой.

«Крылья Советов» накануне вылета в Сочи на матч РПЛ посетили в Москве один из православных храмов.